Fiorentina, il Sindaco di Firenze rassicura sulla ristrutturazione del Franchi

È di poco tempo fa la notizia dell’impossibilità di abbattere lo Stadio Artemio Franchi (allo scopo di costruirne uno nuovo) per via delle parole del Ministro dei Beni Clturali, che ha dichiarato lo stadio patrimonio storico e dunque da conservare. A questo proposito è intervenuto il Sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha voluto rassicurare i tifosi e Commisso sulla possibilità, comunque, di ristrutturarlo in modo dignitoso:

“La ristrutturazione dello stadio Franchi è una certezza. Stiamo cercando le risorse pubbliche, faremo il concorso internazionale di progettazione. Non è più in discussione l’ipotesi di fare o no il Franchi nuovo, lo faremo: Rispettando tutti i criteri di conservazione, ma anche tutti gli standard per avere uno stadio di assoluta modernità dal punto di vista ambientale e funzionale […] Parleremo con Commisso e la Fiorentina di tutti questi aspetti perché io credo che il Franchi continuerà a essere come sempre la casa della grande famiglia viola, confido che Commisso e la proprietà della Fiorentina possano trovare le ragioni positive per stare con noi in questa operazione sicuramente importante. Le valuteremo liberamente con loro e non sono preoccupato”.

OMNISPORT | 30-01-2021 12:41