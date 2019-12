Fiorentina, importanti novità sul fronte Banega

Uno dei nomi maggiormente accostati alla Fiorentina per il mercato di gennaio è Ever Banega.

Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, secondo il Corriere Fiorentino nelle ultime ore avrebbe dato l'ok per il trasferimento in viola, dove ritroverebbe Vincenzo Montella, con cui ha già lavorato.

I colloqui col Siviglia proseguono ma l'intesa sembra essere vicina: ballano 2/3 milioni di euro tra domanda e offerta. Molto più defilato Praet, che il Leicester non sembra intenzionato a cedere.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 08:36