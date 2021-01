Fiorentina in ansia: infortunio per Ribery

Pessime notizie per la Fiorentina. Nel corso della sfida valida per il sedicesimo turno di Serie A che ha visto i viola impegnati sul campo della Lazio, Franck Ribery ha riportato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo già nel primo tempo.

Il tutto è avvenuto al 37’ quando il campione transalpino, dopo un contrasto con Caicedo, si è fermato ed ha chiesto l’immediato intervento dello staff sanitario.

Ribery, dopo essersi accasciato al suolo, non ha nemmeno provato a riprendere il suo posto in attacco: Cesare Prandelli, per sostituire il suo numero 7, ha deciso di gettare nella mischia Eysseric .

Le prossime ore diranno ovviamente di più sull’entità del problema occorso a Ribery, ma la Fiorentina rischia seriamente di dover rinunciare seriamente al suo uomo migliore in una fase delicatissima della stagione e con una classifica tutt’altro che rassicurante.

OMNISPORT | 06-01-2021 16:21