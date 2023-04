Fiorentina, Italiano: "Abbiamo la mente libera"

Il tecnico dei viola: "Adesso stiamo spingendo, i giocatori sono cresciuti di condizione e mi auguro che continuino così".

Grande Fiorentina contro la Sampdoria, Italiano è orgoglioso dei suoi: “Forse i primi venti minuti non sono stati ottimali, poi una volta sbloccata la partita ci siamo liberati e nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene sfruttando la spinta dello stadio. Si è vista una grande Fiorentina. In precedenza non riuscivamo a chiudere le partite per mancanze nostre negli ultimi metri, questo ci è costato punti e posizioni in classifica. Adesso stiamo spingendo, i giocatori sono cresciuti di condizione e mi auguro che continuino così. Abbiamo la mente libera, spero sia così fino alla fine perché ci aspettano partite importanti”.

Sulla finale di Coppa Italia, Italiano ha aggiunto: “Penso che l’Inter sia una squadra incredibile per tecnica, fisicità e come si esprime. Un piccolo vantaggio è giusto darlo a loro però è una partita secca e la voglia di far bene può farci colmare questo gap”.