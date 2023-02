Fiorentina, Italiano: "Amrabat top player, si è scusato"

Il tecnico dei viola: "Deve dare tutto fino a giugno"

01-02-2023 21:24

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha chiuso subito il caso Amrabat dopo la partita di Coppa Italia vinta contro il Torino: “Non è stato sereno, ma ha chiesto scusa e deve dare tutto fino a giugno, lo sa. Lui è un top player”.

Jovic in crescita: “Ha fatto l’attaccante: un gol e aveva fatto un bell’assist per Kouame. Ha fatto bene il secondo tempo, ma può lavorare meglio, ne ha le possibilità. Poi se la palla arriva sa buttarla dentro, vive di questo. Gli ultimi minuti non potevamo non soffrire, ma è andata bene e abbiamo meritato di vincere. Raggiungiamo un traguardo importante come la semifinale”.