Fiorentina, Italiano: "Dobbiamo continuare a remare dalla stessa parte"

19-08-2022 00:18

La Fiorentina ha vinto il playoff d’andata di Conference League per 2-1 in casa con il Twente. Vincenzo Italiano ha commentato così la prestazione dei suoi a Sky Sport: “L’approccio è stato fantastico, potevamo fare più gol nel primo tempo. Loro sono più avanti a livello fisico e si è visto nel secondo tempo”.

“Abbiamo concesso un tiro in porta e abbiamo preso gol – ha aggiunto Italiano -. Mi dispiace per il gol preso, ma volevamo un risultato importante e l’abbiamo vinta. Ora ci prepareremo bene per il ritorno“.

Italiano ha poi parlato del rapporto con i suoi calciatori: “Senza la loro disponibilità non si ottiene nulla, io cerco di trasmettere le idee – ha detto -. Siamo partiti con due vittorie e giovedì c’è il ritorno, dobbiamo continuare a remare dalla stessa parte. Tutti sono nel progetto e tutti possono dare il loro contributo”.