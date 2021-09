Fiorentina, Italiano: "I sudamericani a Bergamo in panchina"

Mancano ancora otto giorni prima di Atalanta-Fiorentina, siamo dunque in netto anticipo e ci sono parecchi fusi orari che interferiscono con le previsioni generali, oltreché quelle particolari (tipo le scelte di Italiano). I viola devono già fronteggiare tre problemi: Gonzalez, Quarta e Pulgar risbarcheranno in Italia a poche ore dalla partita. Difficile che possano giocare. Addirittura impossibile, assicura chi conosce Vincenzo Italiano.

Per almeno due motivi: il primo è ovviamente collegato alla stanchezza dei giocatori e al rischio del loro impiego in condizioni psicofisiche non ideali; il secondo è collegato alla filosofia di «rispetto» che l’allenatore ha introdotto all’interno del gruppo. Quindi, chi si allena di più e meglio avrà sempre un vantaggio rispetto agli altri compagni, chiunque essi siano.

Ecco quindi che i giocatori rimasti con Italiano – in cambio del loro impegno – avranno senz’altro la precedenza su chi arriverà all’ultimo momento per gli impegni della Nazionale. E sempre chi conosce bene Italiano è pronto a scommettere che Gonzalez, Quarta e Pulgar andranno in panchina sabato sera a Bergamo.

OMNISPORT | 03-09-2021 12:15