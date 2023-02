Il tecnico del club viola, soddisfatto per la Conference League, vuole ripartire a vincere in campionato già da Verona.

25-02-2023 16:45

La doppia sfida con il Braga in Conference League si è chiusa con due vittorie e la qualificazione agli ottavi. Però intanto la classifica di campionato della Fiorentina non è positiva, con soli 25 punti in 23 partite. Lunedì sera ci sarà un’importantissima sfida in casa dell’Hellas Verona per non farsi risucchiare ancora più indietro. Dopo le gare europee, Vincenzo Italiano ha parlato così ai canali ufficiali viola: “Siamo contenti, mi auguro ci sia ora grande entusiasmo, abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in campionato”.

Sulla prossima avversaria ha detto: “È in un grande momento e dobbiamo controbattere una squadra che ci darà filo da torcere. Anche noi dobbiamo ottenere punti e scalare posizioni, sarà una gara difficile tra due squadre che vogliono vincere”. Italiano ha poi aggiunto: “Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Ci abbiamo messo del nostro, la verità è che dobbiamo iniziare a far punti e a risalire la classifica“.