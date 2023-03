Fiorentina, Italiano: "Non vogliamo fermarci"

Il tecnico dei viola: "Dal punto di vista mentale la squadra sta bene perché vincere è sempre bello e aiuta a smaltire la fatica".

18-03-2023 18:12

In vista della prossima sfida di campionato, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: “Contro il Lecce ci aspetta un’altra battaglia ma siamo in un momento positivo e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Le insidie sono sempre le stesse, dovute al giocare ogni tre giorni. Il Lecce va veloce, pressa, ha bisogno di fare punti per la classifica, come noi. Cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi”.

Sei trionfi di fila per i viola tra campionato ed Europa, Italiano ammette: “Dal punto di vista mentale la squadra sta bene perché vincere è sempre bello e aiuta a smaltire la fatica. Le rotazioni ci stanno aiutando e mi auguro sarà così anche domani contro un avversario che verrà qui per metterci in difficoltà”