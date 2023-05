Fiorentina, Italiano: “Possiamo aggiungere una ciliegina alla stagione”

I viola nella tana del Basilea per recuperare l'1-2 dell'andata: “Cabral è recuperato, per noi è un grande terminale”

17-05-2023 18:57

Domani la Fiorentina, a Basilea, dovrà rimontare l’1-2 dell’andata contro il Basilea per accedere alla finale di Conference League. Vincenzo Italiano commenta: “Arriviamo consapevoli del risultato dell’andata. Sappiamo che dovremo forzare un po’ la gara per provare quanto meno a pareggiare ma avere pazienza per non prestare il fianco dando grande peso al valore dell’avversario, che riparte velocemente. Sarà una gara sulla falsariga di quella dell’andata, noi purtroppo dovremo forzare qualcosina, dovremo essere qualitativi al massimo negli ultimi metri, non mettere a rischio la gara con superficialità”. E ancora: “Non possiamo fare calcoli o gestire, domani ci serve la vittoria. La stagione è stata esaltante e positiva, ma possiamo aggiungere una bella ciliegina”.

Cabral “ha recuperato e sta bene, mi sembra al top della condizione. Averlo al 100 per cento è importante perché nell’ultimo periodo è stato un grande terminale, un’arma in più per noi”.