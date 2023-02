Fiorentina, Italiano: "Ritardo in campionato, ci godiamo la Coppa Italia"

Il tecnico dei viola: "L'obiettivo che volevamo era arrivare in semifinale, bissando il traguardo dello scorso anno".

04-02-2023 18:32

In vista del match contro il Bologna, il tecnico della Fiorentina Italiano si è soffermato su quanto accaduto in settimana in Coppa Italia: “L’obiettivo che volevamo era arrivare in semifinale di Coppa Italia, bissando il traguardo dello scorso anno. Siamo felici di averlo raggiunto. Affrontiamo una squadra che ha eliminato Roma e Napoli, sarà una doppia sfida difficile però sappiamo di poter far bene. Cercheremo di prepararci bene e prepararla nel migliore dei modi. Abbiamo la possibilità di arrivare lontano… Intanto siamo felici di questo obiettivo e ce lo godiamo”.

Diverso il discorso in campionato: “Siamo in ritardo, purtroppo. C’è la speranza di continuare a credere e sognare qualcosa di importante. Anche perché continuando ad esprimerci in questo modo potremmo guadagnare punti e posizioni importanti. Nulla è compromesso. Abbiamo questo ottavo/settimo posto da raggiungere e dobbiamo concentrarci su questo. Stiamo alzando il livello, pensiamo partita dopo partita”, ha concluso Italiano.