Fiorentina, Italiano: "Temo tutto del Milan"

12-11-2022 17:03

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan.

I viola arrivano da una serie di gare molto positive: “Sono contento perché è stato un periodo non bello, molto difficile e complicato. I ragazzi hanno reagito, prima in Conference e poi in campionato ed è venuto fuori il carattere dei ragazzi, quello che mi è piaciuto è questo orgoglio e lo spirito delle ultime partite che dovrà essere riproposto anche contro il Milan”.

Sugli avversari: “Temo tutto dei rossoneri. Temo un gruppo che ha fatto grandissime cose. Una squadra che in casa si esprime in modo spettacolare. L’abbiamo preparata con la giusta attenzione, è un bell’esame per noi”.