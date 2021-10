Fiorentina, Italiano: "Vlahovic è tranquillo"

16-10-2021 17:51

Il tecnico della Fiorentina Dusan Vlahovic in conferenza stampa ha assicurato che Dusan Vlahovic non risentirà delle voci sul suo futuro: “Vlahovic e’ tornato dalla nazionale gasatissimo e tranquillo, e’ tutto a posto. La squadra deve poter dare il massimo ed essere serena, mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto”.

“Mai farsi influenzare da qualcosa. Voglio essere chiaro, sono situazioni tra lui e la societa’, io posso rispondere solo sul campo. Le cose stanno andando meglio del previsto, poi vedremo”, ha continuato Italiano.

OMNISPORT