Fiorentina, Italiano: "Vogliamo continuare la striscia positiva"

20-08-2022 19:40

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del derby toscano di domani in trasferta contro l’Empoli.

“Non è mai facile giocare in casa dell’Empoli ma, dopo i successi su Cremonese e Twente, dobbiamo cercare di continuare questa striscia positiva con la quale abbiamo iniziato la stagione. Davanti ai propri tifosi l’Empoli è una squadra sempre molto temibile e la sconfitta subita nella passata stagione non l’ho dimenticata. Peraltro, dopo l’impegno europeo, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita; però, ci faremo trovare pronti, abbiamo tanti giocatori di qualità e impiegherò quelli più freschi”.