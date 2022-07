Fiorentina, Jovic: "Italiano fa migliorare tutti"

10-07-2022 20:24

La Fiorentina è in ritiro a Moena, in Trentino, e per Luka Jovic è l’occasione per iniziare a conoscere i suoi nuovi compagni e Vincenzo Italiano. Ai canali ufficiali del club viola l’attaccante serbo, arrivato dal Real Madrid, ha espresso subito belle parole nei confronti del tecnico.

“Mi hanno detto che Vincenzo Italiano è un allenatore capace di far migliorare tutti – ha dichiarato Jovic -, uno di cui un calciatore ha bisogno durante la propria carriera. Così ho deciso di fare questo passo, venire alla Fiorentina e giocare nel calcio italiano che amo molto”.

“Sono molto contento e voglio ringraziare chi mi ha permesso di far parte di questa società“, ha aggiunto lo stesso Jovic.