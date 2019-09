Fiorentina-Juventus: origini della rivalità tra veleni e sfottò

Uefa alla Juve tra le polemiche

Nel 1990 Juve e Fiorentina si giocano la finale di Coppa Uefa. A Torino 3-1 per i bianconeri ma proteste viola per un gol "dubbio". Tafferuglio al Comunale e al ritorno Franchi squalificato. Si gioca sul neutro di Avellino: lo 0-0 regala la Coppa alla squadra di Zoff. Male Baggio in odore di Juve