Fiorentina-Juventus si gioca regolarmente, la decisione della sindaca Funaro: i tifosi bianconeri non ci saranno, il motivo

Il match tra la formazione di Palladino e quella di Thiago Motta andrà in scena regolarmente domani alle 18: in Toscana l’allerta meteo diventerà gialla. I tifosi della Juve continuano la contestazione

Il maltempo non frena il calcio o almeno in questo caso il regolare svolgimento del match tra Fiorentina e Juventus. Dopo le paure nella giornata di ieri è arrivata la decisione della sindaca di Firenze, Sara Funaro che nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi ha dato il via libera al match.

La decisione della sindaca Funaro

Dopo la preoccupazione nella giornata di ieri, il livello di allarme a Firenze e in Toscana sembra essere calato notevolmente. Dalla mezzanotte di oggi le condizioni meteo rientreranno nell’allerta gialla e la situazione dovrebbe essere decisamente migliore rispetto a quanto si temeva ieri. L’annuncio definitivo è arrivato attraverso le parole della sindaca Sara Funaro che nel corso di una conferenza stampa ha rivelato che “non ci sono motivi ostativi per farla giocare”. La preoccupazione non era legata solo alle condizioni del campo ma anche ai problemi che la città avrebbe potuto affrontare in tema di sicurezza con i tantissimi spettatori che si sarebbero recati al Franchi.

La posizione della Lega

Con il maltempo che ha funestato la Toscana negli ultimi due giorni, la posizione della Lega Calcio è stata quella dell’attesa. L’ipotesi di un rinvio del match è stata presa in considerazione solo come soluzione ultima anche in virtù di un calendario ultracompresso che avrebbe complicato la situazione. Il miglioramento meteo su Firenze consente anche di scongiurare questa possibilità. Situazione simile per Bologna-Lazio, altro match a rischio rinvio con l’allerta per la situazione dei fiumi che però è rientrata e dunque il match si svolgerà regolarmente.

Juventus, a Firenze senza tifosi

Sarà un match particolarmente delicato per la Juventus con la squadra di Thiago Motta che dovrà affrontarlo senza l’aiuto e il sostegno dei propri tifosi. Non sono però le condizioni meteo ad aver fermato i fan della Vecchia Signora quanto la contestazione nei confronti della squadra. Prima del match contro il Verona, i tifosi avevano messo in piedi una protesta molto forte nei confronti del tecnico e della squadra. Ora scelgono una strada diversa, quella del silenzio come annunciato in un comunicato congiunto da parte dei vari gruppi organizzati: “In casa il silenzio sarà sempre assordante e in trasferta a Firenze non ci saremo perché non ci meritate. Non ci sono più parole per descrivere lo scempio. Non ci avrete mai come volte voi. La Juve siamo noi”.