Alluvione: la decisione su Fiorentina-Juventus, Bologna-Lazio e Pisa-Mantova

Il maltempo in Toscana ha messo tutti in allarme e ora gli addetti ai lavori stanno valutando anche il rinvio delle partite del weekend calcistico

Le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Toscana e sull’Emilia Romagna hanno messo in allarme le città (allerta rossa fino alle 14 di oggi 15 marzo). Il maltempo ha costretto la sindaca di Firenze a chiudere scuole, parchi, mercati e cimiteri cittadini. E anche altri eventi culturali e sportivi sono stati annullati e rimandati. Ora l’attenzione, oltre che sulla sicurezza della popolazione, va anche sul weekend calcistico, visto la portata di un match sentito come Fiorentina-Juve.

Fiorentina-Juve, che succede?

Domenica 16 marzo alle 18 è in programma la sfida tra la Fiorentina e la Juventus. E nelle scorse ore sono arrivate le prime richieste di rinviao, in particolare da parte del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi. “Per l’emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina e Juventus. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma”. La risposta della sindaca è arrivata puntuale: “Noi siamo concentrati a risolvere le emergenze di oggi. Vediamo che codice” relativo al maltempo “ci sarà domani, per ora stiamo guardando momento per momento”.

Nella giornata di ieri a causa delle condizioni avverse e del campo impraticabile al Viola Park, la squadra di Palladino si è allenata in palestra. Come è al momento la situazione? C’è massima attenzione per i livelli d’allarme del fiume Arno (stanno lentamente scendendo) e dei corsi d’acqua secondari. Ora sono previsti possibili eventi di pioggia, non a carattere di temporale, con cumulati massimi di 30mm. Intanto la gara del campionato Primavera Empoli-Fiorentina in programma alle 14 di oggi, è stata posticipata a domani. Quindi al momento anche la gara tra la viola e la Juventus non sembra a rischio.

Pisa-Mantova verso il rinvio

La partita della 20ª giornata di Serie B tra Pisa e Mantova, inizialmente prevista per oggi pomeriggio alle 17.15, dovrebbe essere posticipata a domani alle 15, per evitare qualsiasi tipo di rischio e pericolo nella giornata odierna, a poche ore dalle ondate di maltempo. Si attende l’ufficialità dopo la riunione in corso presso la Prefettura. Intanto queste sono le dichiarazioni del sindaco di Pisa Michele Conti: “L’allerta viene mantenuta rossa e così rimarrà fino a quando l’Arno non calerà sotto il secondo livello di guardia. Diventerà arancione sotto il primo livello e poi successivamente giallo. Il corso di decrescita è molto lento di conseguenza questo è il criterio. Per questo motivo, in merito alla partita di calcio tra Pisa e Mantova in programma sabato 15 marzo alle ore 17.15, è stato deciso di disporre il rinvio ma insieme alla società, nella persona del Presidente Giuseppe Corrado, della Lega B e anche del Mantova stiamo lavorando per posticipare la gara cercando di farla disputare alle ore 15 di domenica 16 marzo”.

Bologna-Lazio, allerta rossa in Emilia

Anche l’Emilia Romagna è sotto allerta rossa, ma a Bologna, al mattino, la situazione è tranquilla: non piove e, per il momento, non ci sono indicazioni di un possibile rinvio della partita della squadra di Italiano contro la Lazio.