Fiorentina, Kokorin finalmente in arrivo: le prossime tappe

Si avvicina l’atteso arrivo a Firenze di Aleksandr Kokorin. L’ormai ex attaccante dello Spartak Mosca dovrebbe infatti arrivare in Italia già lunedì (inizialmente si pensava a martedì) per dare il via alla sua nuova avventura alla Fiorentina.

Il russo dovrebbe viaggiare tramite un volo privato che lo condurrà a Roma. Qui effettuerà le visite mediche alla clinica di Villa Stuart, per poi partire immediatamente per la Toscana già nel corso di lunedì, e trascorrere nel capoluogo toscano già la sua primissima notte italiana.

OMNISPORT | 24-01-2021 21:08