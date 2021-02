Fiorentina: Kouamé out per una lesione al bicipite femorale

Arrivano brutte notizie dall’infermeria viola. Cesare Prandelli dovrà infatti fare a meno dell’attaccante Christian Kouamé che ha riportato un infortunio che lo costringerà a saltare le prossime gare.

A confermarlo è stato il club gigliato attraverso una nota ufficiale. “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento di mercoledì, il calciatore Kouame è stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento muscolare ai muscoli flessori della coscia sinistra. Gli accertamenti diagnostici effettuati nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.

La Fiorentina non ha reso noti i tempi di recupero, ma visto il calendario estremamente compresso in questa fase della stagione, è possibile che l’attaccante ivoriano possa saltare diverse partite. Certamente non ci sarà domenica contro l’Udinese, ma infortuni di questo tipo possono richiedere fino a quattro settimane di stop. Se così fosse, Kouamé salterebbe anche le sfida con Roma, Parma, Benevento e Milan.

OMNISPORT | 26-02-2021 17:06