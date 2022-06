Fiorentina, Mandragora è a un passo

21-06-2022 16:36

Il futuro di Rolando Mandragora si sta tingendo di viola. Il centrocampista è infatti a un passo dalla Fiorentina, secondo quanto riportano Raisport e il Tgr Toscana. Il giocatore non è stato riscattato dal Torino dopo il prestito con diritto di 18 mesi dalla Juventus.

I granata stavano provando a trovare un accordo con i bianconeri, ma la Fiorentina ha deciso di inserirsi nella trattativa e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’intesa definitiva per portare Mandragora in viola. 33 presenze e tre gol in campionato nell’ultimo anno e mezzo con la maglia del Torino.

