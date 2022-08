Fiorentina: oltre a Barak previsto un altro acquisto

21-08-2022 14:32

Il dorso locale fiorentino del Corriere della Sera riassume i possibili sviluppi di mercato per la Fiorentina. Secondo il quotidiano, la trattativa per portare Antonin Barak dall’Hellas Verona in viola è in dirittura d’arrivo, tuttavia non è da escludere un ulteriore arrivo nel reparto offensivo per Enzo italiano. Oltre a barak, è ancora viva la pista che porta a Nedim Bajrami, un obiettivo che ritorna puntualmente e che oggi affronterà la squadra di Commisso proprio con la maglia dell’Empoli.

