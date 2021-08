Fiorentina, ore decisive per Nikola Milenkovic: rinnovo o cessione

Sono ore decisive per il futuro di Nikola Milenkovic alla Fiorentina. Il club viola non ha ancora perso del tutto le speranze di trattenere il proprio giocatore, e proverà in queste ore a offrire di nuovo il rinnovo di contratto, a cifre superiori e con la promessa di costruire una squadra competitiva.

Dopo il West Ham, però, ora c’è il Tottenham sulle tracce del forte difensore centrale, e secondo TMW le strade della Fiorentina sono due: rinnovarlo spendendo tanti soldi o cederlo subito, dato che il contratto del serio scade nel 2022. Su di lui, da tempo, anche la Juventus, alla costante ricerca di un centrale difensivo affidabile.

OMNISPORT | 16-08-2021 15:10