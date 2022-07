Fiorentina, Parolo: "Luis Alberto perfetto per Italiano"

01-07-2022 23:42

Ai microfoni di Violanews, Marco Parolo ha parlato così del tecnico della Fiorentina: “Italiano? Ha fatto una grande stagione, riportando la Fiorentina in Europa e dando identità alla squadra. L’Europa è uno step sia per lui sia per la squadra”.

Sul mercato, Parolo ha aggiunto: “C’è bisogno di aumentare gli interpreti e la qualità della rosa. In questo senso l’arrivo di Jovic sarebbe essenziale, e Dodò sarebbe una buona scelta per sostituire Odriozola. Luis Alberto? Giocatore incredibile, cambia tutto. Si sposerebbe benissimo con Italiano come con tutti, farà la differenza la sua voglia. Firenze sa esaltare certi giocatori”.