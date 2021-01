Fiorentina, Prandelli: "L'arbitro doveva avere più tatto"

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in conferenza stampa ha commentato così la sconfitta in extremis subita contro l’Inter: “C’è sia amarezza che orgoglio. L’amarezza è perché ad un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare eravamo in pari. C’è da chiedersi perché Lukaku è da solo in area di rigore, chiaramente era successo qualcosa prima, e l’arbitro sarebbe dovuto andare a rivedere l’episodio. Non faccio polemiche con l’arbitro, ma a trenta secondi dalla fine serviva un po’ più di tatto”.

“Le ultime prestazioni sono state buone, dobbiamo continuare a lavorare così e uscire fuori dalla nostra situazione. Abbiamo idee giuste e intensità giusta, voglio migliorare i giocatori che ho a disposizione”.

OMNISPORT | 13-01-2021 18:44