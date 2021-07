Fiorentina, Prandelli si spiega: "Via per senso di responsabilità"

Cesare Prandelli rompe il silenzio e torna a raccontare i motivi del suo inatteso addio alla Fiorentina. Lo fa in un’intervista in cui ribadisce il suo grande amore per il club viola e la città di Firenze.

“Questi ultimi mesi non hanno sporcato nulla – ha spiegato al ‘Corriere Fiorentino’ il tecnico di Orzinuovi -. Io in tutto e per tutto mi sento fiorentino, e il mio rapporto con la città è rimasto sempre lo stesso. Non cambierà mai, anzi ho trovato ancora più affetto da parte della gente”.

“Le persone che incontro hanno capito che sono andato via per senso di responsabilità. C’erano troppe aspettative su di me, e avrei avuto bisogno di essere maggiormente distaccato. Se ci tieni troppo, non lavori bene. E io non ci sono riuscito. Detto questo, non ho nulla da rimproverarmi. Semplicemente, sono fatto così. Ma la mia storia d’amore con Firenze continua”, ha concluso Prandelli.

OMNISPORT | 08-07-2021 23:16