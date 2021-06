Fiorentina-Ribery, è finita: niente rinnovo

Seppur con qualche settimana di ritardo a causa della clamorosa rottura con Rino Gattuso che ha costretto la società a individuare un nuovo allenatore, il mercato estivo della Fiorentina può finalmente partire.

A sedersi sulla panchina viola sarà Vincenzo Italiano, strappato dal presidente gigliato Rocco Commisso allo Spezia dopo il pagamento della clausola rescissoria, e ora non c’è più tempo da perdere nell’allestimento della rosa.

L’ex tecnico degli Aquilotti vorrebbe portare con sè qualche pupillo, su tutti il talentino Giulio Maggiore, ma non sarà facile per la Fiorentina trattare con i liguri dopo l’affaire Italiano.

Nel frattempo la società ha deciso di non proseguire il rapporto con Franck Ribery. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ il francese classe 1983 non rientra nei piani della società e del nuovo corso tecnico, pertanto il suo contratto in scadenza tra poche ore, il 30 giugno, non sarà rinnovato.

L’ex Bayern Monaco lascia Firenze dopo due annate in chiaroscuro, ma potrebbe restare in Italia, almeno questa sarebbe la volontà del giocatore e della sua famiglia. Si attendono offerte…

OMNISPORT | 29-06-2021 10:31