Fiorentina, Ribery: rinnovo o addio?

L’attrazione di poter disputare una nuova avventura oltreoceano, negli Stati Uniti, cresce fortmente nelle idee di Franck Ribery. Il talentuoso giocatore viola però, non pare avere come priorità assoluta la MLS, almeno per adesso…

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane diventerà di attualità il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina: come finirà? E’ probabile che il francese possa ancora rinnovare per una stagione in maglia viola, ma attenzione appunto al sogno americano e al clamoroso addio al calcio.

Franck Ribery è sicuramente uno dei leader di questa Fiorentina, se non proprio il leader massimo, all’interno dello spogliatoio. Cesare Prandelli fa molto affidamento su di lui, sulla sua esperienza internazionale e sul suo carisma. E forse proprio il legame tra mister e giocatore potrebbe spingere l’ex Bayern a rionnovare con i viola.

OMNISPORT | 29-12-2020 12:39