Fiorentina scatenata anche a livello femminile: arriva la Giacinti

11-01-2022 22:02

La Fiorentina si sa riscoprendo grande protagonista anche della sessione di calciomercato femminile. Il club gigliato infatti, ha messo a segno un colpo importantissimo grazie al quale andrà a rafforzare in maniera decisa il suo attacco: quello che ha portato in viola Valentina Giacinti .

A confermare il buon esito dell’operazione imbastito con il Milan è stata la stessa società toscana attraverso il proprio situo ufficiale.

“ACF Fiorentina comunica di aver perfezionato il prestito dall’AC Milan per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Italiana Valentina Giacinti. Nata a Bergamo il 2 Gennaio 1994, ha giocato nella squadra rossonera negli ultimi tre anni e ha vestito le maglie di Atalanta, Napoli, Seattle, Mozzanica e Brescia. Tre volte capocannoniera della Serie A Femminile, con una Supercoppa Italiana, un Campionato USA (Washingotn State) e una Evergreen Cup nel suo palmares, vanta più di 260 reti in carriera con sei presenze e due goal in Champions League

Azzurra dal 2010, difende i colori della Nazionale Maggiore con cui ha segnato 16 volte in 47 partite. La calciatrice ha scelto il numero 19 e indosserà la maglia viola fino al 30 Giugno 2022. Benvenuta Valentina!”.

Subito dopo il comunicato della Fiorentina, è arrivato anche quello del Milan che ha voluto salutare l’ormai ex capitano della sua formazione femminile.

“AC Milan comunica di aver finalizzato il trasferimento a titolo temporaneo di Valentina Giacinti alla ACF Fiorentina fino al termine della stagione.

Il Club ringrazia Valentina, in rossonero dalla prima stagione della Squadra femminile, per la professionalità che l’ha contraddistinta in questi anni. Valentina è stata da subito protagonista del percorso della squadra rossonera che ha raggiunto anche la storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Con il Milan, sino a oggi, ha totalizzato 86 presenze totali e 66 reti segnate. A Valentina i migliori auguri per il prosieguo della stagione sportiva”.

Valentina Giacinti (per lei si era fatto anche il nome della Roma), seconda nella classifica delle calciatrici più prolifiche del campionato di Serie A 2021/2022 con 7 reti alle spalle della sua nuova compagna di squadra Sabatino, lo scorso 28 marzo è salita agli onori della cronaca segnando quattro reti nel derby contro l’Inter che le ha permesso di eguagliare José Altafini (che calò un poker in un Derby della Madonnina del 1960).

A portare al suo addio al Milan, anche alcune divergenze con il tecnico Ganz che le sono costate la fascia di capitano (passata sul braccio di Valentina Bergamaschi. A nulla è servito un meeting con Paolo Maldini nei giorni scorsi.

OMNISPORT