Fiorentina scatenata: batte il Nizza e chiude per il nuovo portiere Christensen

Fiorentina si riscatta dopo la sconfitta contro il Newcastle, batte il Nizza e chiude un altro colpo di mercato: Christensen. Debutto per Infantino

06-08-2023 16:37

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Scatenata la Fiorentina: sarà che da quando è arrivata la conferma per l’ammissione in Conference League, al posto della Juventus, si sia sbloccata la situazione economica e della squadra, fatto sta che quest’oggi i viola sono tornati a vincere in amichevole, dopo la sconfitta per 2-0 con il Newcastle, battendo 2-1 il Nizza (con reti di Jovic e Kouame) e hanno piazzato ancora un altro acquisto per il calciomercato, il portiere Christensen dall’Hertha Berlino.

Esordio in viola per Infantino

La squadra di Italiano ha comandato il gioco per almeno tre quarti della gara contro i francesi. Il risultato finale poteva essere più largo al netto di alcuni errori sotto porta, oltre ad un palo di Ikoné. Un po’ di paura nell’ultima frazione della ripresa quando il gol di Bouanani ha riaperto i giochi ma i viola hanno tenuto fino alla fine vincendo per 2-1. Da sottolineare il debutto di Infantino al 60′ come ala destra nel 4-2-3-1, proprio al posto di Kouame autore del secondo gol.

Questo il tabellino del match:

NIZZA: Schmeichel K., Amraoui A., Beka Beka A., Belahyane R., Bouanani B. (dal 42′ st Camara I.), Brahimi B. (dal 11′ st Traore D.), Diop S., Guessand E., Lotomba J., Louchet T., Rosario P.. A disposizione: Atal Y., Bard M., Boga J., Boudache K., Boulhendi T. (Portiere), Bulka M. (Portiere), Dante, Laborde G., Moffi T., Nahounou Y., Ndayishimiye Y., Sanson M., Thuram K., Todibo J., Wattel S. Allenatore: Farioli.

FIORENTINA: Terracciano P., Amatucci L., Ikone J. (dal 21′ st Kokorin A.), Jovic L., Kayode M., Kouame C. (dal 15′ st Infantino G.), Mandragora R., Martinez Quarta L., Parisi F., Ranieri L., Sabiri A. (dal 15′ st Munteanu L.). Allenatore: Italiano.

MARCATORI: al 40′ st Bouanani B. (Nizza) al 17′ pt Jovic L. (Fiorentina) , al 35′ pt Kouame C. (Fiorentina).

La Fiorentina chiude un altro colpo: in arrivo Christensen

Un portiere per la Fiorentina. E contatti ormai indirizzati per Oliver Christensen, danese di 24 anni, in uscita dall’Hertha Berlino. La Fiorentina ha lavorato sotto traccia quando stavano emergendo i nomi di altri profili (Grabara è stato seguito a lungo), quasi come se volesse andare in contropiede. E poco fa i contatti per Christensen hanno portato la trattativa in uno stato molto avanzato. Operazione da circa 6 milioni di euro.

Chi è Christensen, il gigante danese

Classe 1999, nato a Kerteminde, Christensen è cresciuto calcisticamente nell’Odense e proprio con la maglia del club biancazzurro ha iniziato a farsi notare. In tre stagioni con il club danese ha collezionato 55 presenze e tante buon prestazioni che hanno convinto l’Hertha Berlino, nel 2021, a puntare su di lui, acquisendone il cartellino. Con la squadra tedesca, il portiere colleziona 34 presenze e colleziona 3 clean sheet, disputa una grande stagione. Si fa notare anche con la sua Danimarca, partecipando all’Europeo Under 21 nel 2021. Portiere abile, legge alla grande le situazioni da dietro, riuscendo a comandare il suo reparto arretrato in maniera ottimale. Molto reattivo, nonostante la sua notevole altezza (1,90 m).

Calciomercato Fiorentina: Castrovilli in stand by, piace Origi

Dopo il blocco del passaggio al Bournemouth per Castrovilli a causa del mancato superamento delle visite mediche, l’ultimo acquisto è Christensen dall’Hertha Berlino con un occhio anche all’attaccante: piace Origi, in uscita dal Milan o, in alternativa, si punta su Nzola dello Spezia o Duvan Zapata dell’Atalanta. Arthur e Infantino saranno i due centrocampisti a completamento del reparto centrale.