Fiorentina: Amrabat è ancora bloccato, Castrovillari non passa le visite. E oggi c’è il Newcastle

Amrabat continua il suo tira e molla con la Fiorentina che non lo ha convocato per la tournée in Inghilterra ma non ha ancora deciso per la sua cessione. Castrovilli, intanto non passa le visite con il Bournemoth e resta in viola

05-08-2023 13:04

La Fiorentina deve risolvere un po’ di situazioni spinose. La squadra di Vincenzo Italiano infatti deve fare i conti con un mercato in uscita molto strano. Amrabat continua a ricevere interesse in giro per l’Europa ma al momento non arriva nessuna offerta convincente, Castrovilli invece non ha passato le visite mediche con il Bournemouth. E oggi alle 16.30 si scende in campo nell’amichevole contro il Newcastle.

Fiorentina, la telenovela Amrabat continua

Quella di Sofyan Amrabat è diventata una vera e propria telenovela. Il calciatore marocchino è da mesi ormai al centro di voci di mercato, la sua volontà sembra essere quella di lasciare Firenze ma alla Fiorentina non sono ancora arrivate le offerte giuste. Il centrocampista non è partito insieme alla squadra per la tournée in Inghilterra: la motivazione ufficiale è quella di un problema al piede che non gli impedisce di giocare. Ma la situazione resta complicata. Il giocatore vuole andare via, il Manchester United è interessato ma deve pensare prima a vendere e deve ancora formulare l’offerta giusta per la società del presidente Commisso.

Castrovilli non passa le visite mediche con il Bournemouth

Salta clamorosamente la cessione di Gaetano Castrovilli al Bournemouth. Sembrava tutto fatto e restavano da espletare solo le visite mediche ma il centrocampista non le ha superate ed è arrivato anche un comunicato in merito.

Si comunica che Gaetano Castrovilli, sottoposto nella giornata di ieri a visite mediche propedeutiche alla finalizzazione del contratto d’acquisto da parte del Bournemoth, farà rientro in Italia nella giornata di oggi poiché i risultati degli esami medici effettuati non sono stati ritenuti idonei. Il calciatore rientrerà in Italia per tornare a disposizione della Fiorentina avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica.

Il centrocampista della Fiorentina si può però consolare con le gioie della famiglia visto che nella giornata di ieri la moglie, Rachele Rasaliti, ha pubblicato sui social la notizia della sua gravidanza con un post commovente.

Fiorentina, oggi in campo contro il Newcastle

La Fiorentina intanto si prepara a scendere in campo contro il Newcastle. Stasera è prevista infatti alle ore 16.30 con diretta Tv in streaming e su Dazn. Per la squadra di Italiano un’opportunità per misurarsi contro una squadra di prima fascia in Premier League con Howe che potrebbe anche schierare l’ex Milan Sandro Tonali dal primo minuto.