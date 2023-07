Calciomercato Fiorentina: Con la Conference i nuovi acquisti, fermento sul web

La Fiorentina si scatena sul mercato dopo l'ammissione in Europa a giocare la Conference League, le reazioni sul web dei tifosi viola sono positive

C’è chi avrà penalizzazioni economiche, come la Juve, che cambieranno strategie di mercato e chi invece potrà approfittare dell’entrata in Europa per poter continuare ad investire: dopo l’esclusione dalle coppe dei bianconeri e la conseguente promozione della Fiorentina in Europa, il club viola prepara un poker di acquisti sul mercato: da Infantino e Beltran, i colpi argentini internazionali che potrebbero anche essere naturalizzati italiani, a Grabara e Sutalo. Intanto sul web impazzano i commenti dei tifosi viola sulla Conference e sui nuovi arrivi.

Accelerata finale verso la chiusura della trattativa per portare Gino Infantino dal Rosario Central alla Fiorentina. Il giovane centrocampista, classe 2003, ha stupito lo staff osservatori della viola per le sue doti tecniche: sarà acquistato dalla Fiorentina per circa 4 milioni.

Nell’ultima stagione Infantino ha giocato 34 partite con il Rosario Central (2 gol e 1 assist). Le reazioni dei tifosi sul web: “Sempre favorevole all’acquisto della Fiorentina di un mancino di 20 anni con già 55 presenze nel campionato argentino per 3M. Però tra questo e pensare che sarà l’acquisto decisivo ce ne passa”. “Ben venga Gino Infantino speriamo cresca bene e sia utile già quest’anno.” “Al fianco di Arthur, o come suo vice, potrebbe andar bene”; “In base al prezzo pagato potrà solo essere un buon acquisto!”.

Nonostante le sirene dalla Premier, l’attaccante argentino, Lucas Beltran del River Plate, classe 2001, è nel mirino del club gigliato ormai da qualche mese. Il suo nome è tornato di moda nelle ultime settimane e, per una possibile fumata bianca, possono fare la differenza i buoni rapporti che il direttore tecnico Nicolas Burdisso ha con i club argentini. La trattativa per arrivare a Beltran, però, non si annuncia facile.

Arriva anche l’ok sui social da parte dei fan viola: “Sembra un prospetto interessante, ne parlano poco ma andando ad indagare ho scoperto qualità interessanti”; “Se piace al Mancio un motivo ci sarà, dopo Retegui anche Beltran sembra di grandi prospettive e nell’attacco lento della Viola potrebbe solo far bene”. “Meglio Beltran che Zapata dell’Atalanta ormai in fase calante”.

Il giocatore del River ha una clausola da 20 milioni, che a fine mese diventeranno 25. Il CT Mancini punta a portarlo in maglia azzurra in quanto non ha ancora debuttato con la maglia dell’Argentina. Anche il centravanti del River, accostato nelle ultime ore alla Fiorentina, ha doppio passaporto, grazie a dei parenti originari del Nord Italia. Avendo disputato solo un paio di gare con l’Under 20 argentina, Beltran è tranquillamente convocabile dall’Italia.

Le reazioni social dei tifosi viola per l’ammissione in Conference

“Stai a marcire Dusan”. Parte l’attacco dei tifosi viola al loro ex attaccante Vlahovic che per un anno farà parte del team degli esclusi dalle competizioni internazionali. “C’è ottimismo per la Conference, la meritavamo noi tifosi viola che l’anno scorso abbiamo anche raggiunto la finale” o anche: “I tifosi della Juventus snobbano la Conference ma come ben potete vedere era il primo trofeo più appetibile in Europa per un’italiana, vedete Roma e Fiorentina lo scorso anno”.

Tante le reazioni: “Dopo anni di amare delusioni in Europa, la Fiorentina avrà l’opportunità di ripetersi dopo la finale dello scorso anno. Raggiungerla sarà difficile ma l’importante è continuare ad essere in Europa mentre altro club saranno costretti a tagliare il budget per gli investimenti”.