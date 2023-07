Fiorentina in Conference League: arriva l’annuncio ufficiale e sui social si scatena il putiferio

La Fiorentina ha pubblicato un post in cui annuncia la partecipazione alla prossima Champions League al posto della Juventus: sui social si scatena il putiferio con i tifosi bianconeri che si lanciano all’attacco

31-07-2023 13:24

La Fiorentina nella prossima stagione giocherà ancora una volta la Conference League. I viola che l’anno scorso sono arrivati alla finale della manifestazione europea hanno la possibilità di riprovarci dopo che la Uefa ha deciso di escludere la Juventus dalla prossima edizione delle coppe europee.

Fiorentina in Conference League: arriva l’annuncio ufficiale

La Fiorentina prende il posto della Juventus e nella stagione 2023/2024 giocherà la Conference League. La notizia era nell’aria già da diversi giorni da quando la Camera di controllo della Uefa aveva deciso di escludere la società bianconera dalle competizioni europee e quindi dalla prossima edizione della manifestazione a cui si era qualificata in virtù del settimo posto in campionato (frutto anche della penalizzazione di 10 punti che l’ha fatta cadere dalla terza alla settima posizione).

L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato pubblicato dalla Fiorentina sui propri canali socia: “Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminare di Conference League! Forza Viola”.

Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023

Juventus-Fiorentina: si riaccende la rivalità

Della penalizzazione della Juventus inflitta dalla FIGC nella scorsa stagione in merito al caso plusvalenze si è parlato fino quasi agli eccessi, che anche la Uefa avrebbe preso provvedimenti era una mossa da mettere in preventivo. E per la Juventus si tratta anche di una rinuncia che non fa poi così male. I bianconeri sono pronti a tornare dopo quest’anno di sola Italia e vogliono farlo pontando alla manifestazione più prestigiosa: la Champions League. In Conference tocca di nuovo alla Fiorentina che dopo la finale persa alla fine della scorsa stagione, vuole provare di nuovo ad andare all’assalto della Coppa. Uno “scambio” quello tra Juve e Viola che ha finito per riaccendere, casomai ce ne fosse bisogno, la storica rivalità tra le due tifoserie.

Fiorentina in Conference: sui social si scatena la rabbia dei tifosi della Juve

Sui social l’annuncio dato dalla Fiorentina sulla sua partecipazione ai preliminare di Conference League scatena la solita polemica con i tifosi della Juventus che proprio sotto il post della società viola si lanciano di nuovo all’attacco: “Noi siamo qualificati sul campo checché ne dicano la Figc e la Uefa con le loro sentenza sportive con regole inventate. Aspettiamo la giustizia ordinaria e si vedrà come sempre che la Juve non ha fatto nulla di male”, scrive Paris. Mentre c’è chi si lancia sull’ironia: “Bravi. Difendete il titolo vinto il 7 giugno”, scrive Kid. E ancora: “Grazie per averci tolto questo peso”. E ancora: “Quest’anno, record mondiale di ben 2 qualificazioni alle Coppe, di cartone. Gravina ingiocabile”.