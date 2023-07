Uefa, la Juventus fuori dalle coppe europee scatena la bufera sul web

Un favore ai bianconeri o l'ennesimo schiaffo al club che continua a non reagire? Social in fermento

29-07-2023 09:33

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Si legge di tutto sui social dopo la decisione dell’Uefa di escludere la Juventus dalla Conference League, con tanto di ammenda, per “potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play, aver violato il quadro normativo della UEFA e aver violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022”. Per molti tifosi della Juve è un sollievo, per altri è l’ultima prova della sottomissione del club, per tante tifoserie rivali uno scandalo o un regalo.

La decisione dell’Uefa sulla Juventus in Europa

La sentenza è arrivata dopo sette mesi dall’apertura del fascicolo. I lavori dei giudici, che hanno dovuto analizzare migliaia di pagine di documentazione, si sono prolungati fino all’ultimo termine possibile per far valere la sanzione nella stagione che sta per cominciare (completando la lista delle squadre iscritte al sorteggio dei playoff di Conference in programma il 7 agosto) e non in quella successiva. In quel caso la Juventus avrebbe rischiato di perdere un posto in una competizione più importante della Conference, quindi Champions o Europa League.

Uefa, la differenza tra le spagnole e la Juventus

Una decisione diversa, quella dell’Uefa, rispetto a quella presa per le spagnole Osasuna e Barcellona (anche se per gli azulgrana c’è la mannaia di successivi accertamenti) che sono state ammesse invece a disputare le coppe europee.

La Juve ci guadagna senza Conference per i tifosi

Fioccano le reazioni più disparate: “L’unica spiegazione che mi do, è che ci sia qualche cosa sotto. Non possiamo essere contenti di pagare 20 mil di multa ed essere esclusi dalla Champions in Italia. Qualcosa c’era , sennò siamo dei masochisti incompetenti” oppure: “Capisco la scelta della Juventus, unica via per mettere un punto e ripartire (anche se da ora in poi vorrei una comunicazione diversa) ma non dimenticheremo mai le porcate che ci hanno fatto in Figc e Uefa”

C’è chi scrive: “Sinceramente avrei voluto giocare la Conference anche perché poteva essere l’occasione per lanciare dei giovani visto che molti dei più annunciati, il campo lo vedranno con il binocolo o forse mai” ma anche: “Come punire la Juventus facendole un piacere. Quest’anno un posto in Champions è già prenotato”.

Il web è scatenato: “La vergogna più assoluta! La FIGC ha svenduto la Juventus a Ceferin per Euro2032 con la Turchia paese che non sa cosa siano i diritti umani…che schifo!”, oppure: “Sappiamo che l’UEFA e la Figc siete una banda a delinquere mangia soldi cattivi e vessatori. Per cui meglio chiuderla qua. Questo è il messaggio della Juve”

A metà tra l’ironico e l’arrabbiato un altro tifoso: “è un danno gravissimo per il nostro palmarés. Priva infatti i bianconeri della possibilità di (tornare a) perseguire la conquista di tutte le coppe europee. Sarà difficile qualificarsi nuovamente per questa competizione” e poi: “Lo scandalo si è consumato esattamente come si aspettavano tutti: scappellotto leggerissimo dalla Uefa, così come fu con la Figc, e tra un anno sarà come se nulla fosse accaduto”

Infine la chiosa: “Colpevoli in tutte le sedi ma con sentenze ridicole. Benvenuti nel mondo del calcio corrotto!”