Fiorentina: si prova per Umtiti

Si muove il mercato viola. Molto probabilmente la squadra di Italiano perderà un difensore di sicuro affidamento come Milenkovic destinato, stando ai rumors delle ultime ore, ad andare all’Inter.

Per questo motivo la dirigenza viola sta guardando a qualche profilo che potrebbe sostituire il difensore dato in partenza. Uno di questi potrebbe essere un nome di sicuro impatto come quello di Umtiti.

Il campione del mondo è ormai fuori dal nuovo progetto Barcellona e il club lo cederebbe con la formula del prestito secco. La società viola, però, dovrebbe accollarsi l’ingaggio che, seppure decurtato del 10%, resta molto alto, come spiega Tuttosport. Il giocatore, infatti, percepisce 4 milioni a stagione, cifra fuori parametro per la Viola. Da tenere in seria considerazione anche l’aspetto fisico che lo scorso anno gli ha permesso di scender ein campo con il contagocce.

