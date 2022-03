Fiorentina, si punta al riscatto di Torreira

09-03-2022 16:58

23 partite, un gol e due assist per Lucas Torreira in stagione con la maglia della Fiorentina, ma anche tanto ordine in mezzo al campo e un’esperienza internazionale, maturata all’Arsenal, che pochi giocatori Viola hanno in questo momento. L’uruguaiano è un punto fermo nello scacchiere di Vincenzo Italiano, e proprio nei giorni scorsi sarebbero iniziati, scrive La Nazione, i negoziati per il suo riscatto dai Gunners.

Il prezzo stabilito a inizio stagione è di 15 milioni di euro, ma i Viola sperano di poter ottenere uno sconto. Secondo TMW, che riprende voci provenienti dall’Inghilterra, l’Arsenal non avrebbe però intenzione di trattare troppo sul prezzo.

