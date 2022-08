Fiorentina: sondati tre profili per la difesa

26-08-2022 15:43

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai gironi della prossima Uefa Conference League ai danni del Twente, la Fiorentina guarda ancora al mercato per completare la rosa da regalare a mister Italiano in vista di una stagione piuttoato impegnativa.

Oltre a sistemare il centrocampo con l’arrivo di Barak dal Verona, la dirigenza viola vuole sistemare il reparto arretrato.

Per rinforzare il reparto arretrato, il Ds Pradè e Italiano hanno individuato tre profili validi. In vantaggio su tutti c’è Wout Faes del Reims, che viene valutato però dieci milioni, motivo per cui i Viola avrebbero sondato anche altri due profili, quello di Dimitrios NIkolaou dello Spezia e di Josip Sutalo, 2000 della Dinamo Zagabria, la cui valutazione resta però simile a quella di Faes, attorno ai 10 milioni.

Nelle prossime ore la dirigenza viola affonderà il colpo per chiudere definitivamente il mercato in entrata.

