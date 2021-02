Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali: Kouamé titolare, fuori Castrovilli

La giornata di Serie A inizia al ‘Franchi’, dove la Fiorentina cerca punti contro la rivelazione Spezia.

Kouamé fa coppia con Vlahovic, vista l’assenza di Ribéry. A centrocampo Amrabat e Bonaventura ai lati di Pulgar: panchina per Castrovilli.

Classico 4-3-3 per lo Spezia, che non ha gli squalificati Erlic e Bastoni. Marchizza. Due ex nel tridente di Italiano: con Gyasi ci sono infatti Agudelo e Saponara.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FIORENTINA-SPEZIA:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé. All.: Prandelli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara. All.: Italiano.

