Fiorentina, Vlahovic: il tifo organizzato si schiera

20-10-2021 11:25

È sempre brutto quando i tifosi fischiano un giocatore, ancora di più se il giocatore fischiato è della propria squadra. Nella partita col Venezia, terminata con la sconfitta, i tifosi della Fiorentina hanno pesantemente fischiato l’attaccante Dusan Vlahovic, reo, secondo loro, di aver fatto un torto alla Viola non accettando il rinnovo di contratto. “Gobbo di m….” è stata la frase ripetuta più volte, in relazione alle indiscrezioni di mercato che vogliono il giovane serbo in trattativa con la Juventus.

A mettere in chiaro le cose ci ha pensato Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, che ha parlato a Lady Radio:

“Vlahovic è stato l’unico giocatore ad essere fischiato, gli altri accorsi sotto il settore ospiti sono stati applauditi. La frustrazione non era legata alla prestazione offerta in campo. Si era avvicinato insieme agli altri compagni, ma ha capito che sarebbe stato meglio allontanarsi. Se il giocatore ha delle pretese, deve avere anche le spalle larghe per portare questo fardello. Ha perso la stima dalla gran parte dei tifosi, questo è sicuro”.

