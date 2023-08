Firenze, tutti in campo per Kataleya

Allo Stadio Franchi il messaggio di solidarietà per la bambina scomparsa lo scorso 10 giugno

27-08-2023 19:33

In occasione della partita di campionato contro il Lecce, allo stadio Franchi di Firenze è stato lanciato un messaggio di sensibilizzazione per la scomparsa della bambina peruviana di 5 anni, avvenuta lo scorso 10 giugno. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Penelope che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse ed è stata raccolta dalla Fiorentina. Sul maxischermo dello stadio Franchi è comparsa la foto della bimba e il numero di emergenza, 112, da chiamare in caso di segnalazioni.