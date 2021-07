Flavio Briatore raggiunge Elisabetta Gregoraci a Capri: l'annuncio

In quest’estate che muta, per intrattenimento e concezione dello stesso, al seguito dell’andamento della pandemia, Flavio Briatore incontra l’ex moglie Elisabetta Gregoraci a Capri, la meta turistica per eccellenza dell’estate. L’imprenditore del settore della ristorazione e dell’intrattenimento ed ex manager di F1, creatore del marchio Billionaire, ha raggiunto l’ex moglie impegnata nella conduzione di Battiti Live e nel rilancio – indubbio – di una carriera televisiva che sopiva, anche per gli impegni derivanti dalle attività dell’ex.

La nuova fase del rapporto tra Flavio Briatore e la Gregoraci

Così, chiuso il matrimonio e dedicatasi a questa nuova fase della sua carriera, Elisabetta ha varcato la soglia della casa più celebre d’Italia, in quel di Cinecittà, per siglare un patto che ha spogliato il privato definitivamente di quell’alone di intimità che Briatore aveva costruito attorno alla sua famiglia. Nulla è più davvero nascosto, dopo una simile immersione televisiva.

Tra incomprensioni e confronti che hanno retto la narrazione di questa edizione, lunga più di una stagione, il loro legame si è comunque chiarito, rinsaldato per Nathan Falco, il bambino nato 11 anni dal loro rapporto e che ha seguito il padre durante i mesi di lontananza dalla mamma, all’interno della casa del GF Vip.

Le ragioni della trasferta di Briatore a Capri

A Capri si ritrovano insieme, complici e soci: dopo Dubai, dove a quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe anche investito nel nuovo locale di proprietà dell’ex consorte, sembra ci siano nuovi progetti in Italia a sancire un connubio che trascende la separazione. Che anche questa fuga a Capri di Briatore possa essere riconducibile a queste nuove iniziative imprenditoriali, anche in questa fase delicata per l’intero Paese?

VIRGILIO SPORT | 30-07-2021 16:40