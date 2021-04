Flick: "Io ct? E' normale che ci pensi"

Hans-Dieter Flick verso l’addio al Bayer Monaco al termine della stagione. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il divorzio a fine stagione con i bavaresi è quasi certo: secondo le indiscrezioni, sarà il successore di Low sulla panchina della Germania al termine dei prossimi Europei.

“Futuro? Ancora non ci ho pensato, come allenatore bisogna sempre riflettere su come raggiungere il maggior successo. La crescita è un processo continuo. Come allenatore e responsabile principale bisogna sempre riflettere ed è normale che ci pensi, che rifletta sul mio futuro. Vedremo se ci sarà una squadra che può crescere con me, devo fare questa valutazione”, ha detto dopo la partita contro il Psg.

OMNISPORT | 14-04-2021 11:50