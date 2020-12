Flirt Mourinho-Parietti, la showgirl confessa: "Il mio sogno"

Che Alba Parietti abbia fatto girare la testa a più di qualcuno, specie nel mondo del calcio, è risaputo. Che tra la showgirl e Josè Mourinho ci sia stato un flirt finora era solo una voce di gossip e nulla più. Ora anche lei ammette ci sia stata qualcosa, una sorta di amore platonico, o sarebbe meglio dire epistolare e una dichiarazione che lascia il campo all’immaginazione: “Sarebbe il mio sogno”.

Il libro della Parietti rivela gli amori

In questi giorni Alba Parietti è sotto la luce dei riflettori, come spesso le capita, in maniera duplice. Da una parte di luce riflessa per le vicende del figlio Francesco Oppini, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip ed in un rapporto molto stretto con la madre. Dall’altra parte c’è il suo libro in uscita, “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli str***i”.

Parietti e Mourinho, scambio di messaggi

Nel libro, la Parietti racconta la sua vita, gli inizi della carriera, i suoi amori del passato e su uno degli ultimi flirt che le è stato attribuito, quello con l’ex allenatore dell’Inter del Triplete, Josè Mourinho non ha negato una certa simpatia e conoscenza: “Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore“. La stessa Parietti in tempi non sospetti aveva ammesso parlando del fascino dello Special One: “È autoriferito, ha la follia negli occhi, è disinteressato a tutto ciò che lo riguarda ed è pure sexy. Il mio uomo ideale“.

Parietti: “Ho conosciuto gli uomini più potenti”

In un altro passaggio del libro Alba Parietti parla del suo momento d’oro e delle proposte, a volte indecenti: “Ho incontrato tanti co****ni, incluso lo sceicco arabo, che hanno cercato di comprarmi e che ho goduto a respingere. Ecco, in questo sono narcisista: mi piace rifiutare chi crede che io sia in vendita. Ho incontrato gli uomini più potenti, da Agnelli a Berlusconi, e sono stata sempre rispettata”.

SPORTEVAI | 22-12-2020 12:14