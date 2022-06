Flop previsto per Ruud sull'erba: al Queen's perde dal numero 180 del mondo

14-06-2022 17:04

Come si poteva ampiamente prevedere, l’erba del Queen’s si è rivelata indigesta per Casper Ruud. Il norvegese, numero 5 delle classifiche mondiali e recente finalista al Roland Garros nel torneo su terra battuta più importante del mondo, è stato subito fermato sui prati londinesi dal numero 180 del ranking, il britannico Ryan Peniston, 26enne dell’Essex che era al primo incontro nel circuito maggiore ATP e che lo ha battuto in due set terminati al tie-break col punteggio di 7-4 e 7-2. L’unica occasione Ruud l’ha avuta nel secondo set, quando ha strappato il servizio all’avversario sul 3-3 ma subito dopo l’ha restituito e nel tie-break Peniston non gli ha lasciato scampo.