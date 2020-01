Florenzi ha lasciato la Roma

Alessandro Florenzi lascia la Roma e si trasferisce nella Liga, al Valencia, in prestito secco di sei mesi. L'ormai ex capitano giallorosso, alla ricerca di più spazio in vista di Euro 2020, è partito nella mattinata di giovedì da Fiumicino insieme alla moglie e all'agente alla volta della città levantina, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto.

"Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento. Tante cose ci sono da dire…", ha dichiarato il giocatore a Sky poche ore prima dell'addio.

Così l'agente Alessandro Lucci: "È tranquillo e sereno. Ora bisogna pensare al presente. Questa è stata la scelta migliore per tutte le parti, poi vedremo più avanti. Il prestito secco fino a giugno? Così poi ne riparliamo con calma e serenità tutti. Adesso lui deve giocare, si deve divertire e poi vedremo".

SPORTAL.IT | 30-01-2020 09:01