Focolaio in casa Olimpia: salta la trasferta di Kaunas

21-12-2021 08:52

Il mondo dello sport è tornato a fare i conti con l’emergenza Coronavirus, che sembra poter avere ripercussioni pesanti anche sul calendario dell’Eurolega di basket.

È infatti a un passo dal saltare il match dell’Olimpia Milano a Kaunas contro lo Zalgiris valida per la 17ª giornata della regular season e in programma per mercoledì 22 dicembre alle 19.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la capolista della Serie A è infatti alle prese con un focolaio all’interno dello spogliatoio: le sei positività accertate impediranno allora all’Olimpia di partire alla volta della Lituania e a ore è attesa l’ufficializzazione del rinvio.

Nella mattinata di lunedì era emerso un caso di sospetta positività, poi i tamponi rapidi ne hanno portate alla luce altre cinque, tre delle quali riguardanti giocatori e due i membri dello staff.

L’ATS ha quinti prontamente messo l’intera squadra in quarantena.

Guardia alta anche in casa Real Madrid, tra l’altro l’ultima squadra ad affrontare Milano in Eurolega, dove dopo le positività di settimana scorsa del coach Laso e di Thomas Heurtel, lunedì sono state comunicate anche quelle di Fabien Causeur e Vincent Poirier: a rischio il match di giovedì 23 contro il Cska.

OMNISPORT