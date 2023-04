Fognini non parteciperà a Montecarlo

L’infortunio contro Cecchinato è più grave del previsto, nonostante la Wild Card Fabio Fognini resterà fermo ai box, l’annuncio sul proprio profilo Instagram ufficiale

06-04-2023 21:41

La notizia degli ultimi minuti è che Fabio Fognini non parteciperà al torneo ATP Master 1000 di Montecarlo. Come riportato sul profilo Instagram, del tennista di Arma di Taggia, l’infortunio al piede – rimediato nel Torneo in Portogallo dell’Estroil – è più grave del previsto. Nonostante la Wild Card ottenuta dagli organizzatori, per aver vinto il torneo di Montecarlo nel 2019 – Fognini non parteciperà al prestigioso evento.

Fognini si era infortunato al piede durante il derby tutto italiano contro il tennista Marco Cecchinato. Nonostante l’infortunio si fosse verificato nel corso del primo set, Fognini era riuscito a vincere la prima frazione dell’incontro. Con il passere del tempo, però, le smorfie di dolore da parte del tennista ligure si facevano sempre più evidenti. Nonostante abbia tenuto fino alla fine del match Fognini non riuscirà ad esserci a Montecarlo.

Il comunicato del post sul profilo ufficiale Instagram di Fabio Fognini

“Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di Montecarlo. Purtroppo l’infortunio al piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l’entità. Sono davvero distrutto. Sapete quanto ami il torneo di Montecarlo. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e spero di poter tornare presto in campo”.