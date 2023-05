Le dichiarazioni del tennista trentaseienne sanremese a Eurosport: "Ofner? Lo conosco poco ma..."

31-05-2023 17:29

Al microfono del giornalista di Eurosport Fabio Disingrini, Fabio Fognini ha commentato il suo travolgente successo al secondo turno del Roland Garros contro Ugo Humbert. Una gara risolta in tre set contro l’australiano Jason Kubler: 6-4 7(7)-6(5) 6-2. Una vittoria valsagli, per l venticinquesima volata in carriera, l’accesso al terzo turno di uno Slam. Così il trentaseienne sanremese all’emittente broadcaster della competizione in Italia:

“Devo star bene fisicamente e mentalmente… E la qualità del tennis che poi posso esprimere in campo è una diretta conseguenza. In generale sono molto contento perché, in fin dei conti, è stata un’altra vittoria per 3-0. Una modalità di successo che dà certamente tanta fiducia e serenità in vista degli impegni successivi. A cominciare dal mio prossimo avversario, l’austriaco Sebastian Ofner, che ha battuto Korda e che, personalmente, non conosco benissimo. Dovrò fare i compiti a casa e studiarlo al meglio. So che arriva dai Challenger e che, prima di farsi male, era nei primi cento del ranking ATP. Devo dire però che, arrivati a questo punto della competizioni, giocano tutti bene e non si possono fare particolari distinzioni. Dovrò farmi trovare pronto. Il mio obiettivo? Cercare di arrivare alla seconda settimana della mia competizione preferita”. In cui approderà una campionessa in carica del Roland Garros, la moglie Flavia Pennetta, che giocherà in doppio – nella competizione “Legends” – con Francesca Schiavone: “Si divertiranno molto e come sempre insieme”, ha concluso Fognini.