Follia in Bundesliga, bicchiere di birra su guardalinee: gara sospesa

19-03-2022 13:03

E’ stato folle quello a cui abbiamo assistito nel finale della 27° giornata di Bundesliga, e precisamente nella partita tra Bochum e M’Gladbach al Vonovia Ruhrstadion di Bochum.

A metà secondo tempo, infatti, il guardalinee Christian Gittelmann è stato colpito da un bicchiere di birra lanciato da un tifoso del Bochum, imbestialito per il risultato in campo della propria squadra.

La partita è stata in un primo momento sospesa dall’arbitro Benjamin Cortus, per poi interromperla in maniera definitiva. Il risultato in campo, al momento dello stop, vedeva il Borussia avanti 2-0 a firma Pléa ed Embolo.

OMNISPORT