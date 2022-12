Fondo, Mocellini firma l'impresa nella sprint

09-12-2022 15:00

Il fondo azzurro piazza un colpo a sorpresa a Beitostoelen: Simone Mocellini è secondo nella gara sprint a tecnica classica.

L’atleta trentino, che già era arrivato terzo nelle qualificazioni, ha dimostrato personalità in ogni sessione: primo nei quarti di finale, in semifinale ha risposto al ritmo del francese Chanavat e del norvegese Golberg, giungengo al quarto posto (dietro anche allo svedese Halfvarsson); Mocellini è entrato in finale perché tutti i tempi della prima semifinale sono risultati migliori di quelli della seconda semifinale.

Nell’ultimo atto l’azzurro ha saputo risalire con personalità trovando a metà gara un binario libero e approfittando della caduta di Golberg: Mocellini si è incollarto agli sci di Jouve, vittorioso in 2’36″37, tre decimi in meno dell’italiano che coglie il migliore risultato in carriera; il terzo posto è appannaggio di Halfvarsson a 51 centesimi, poi arriva Golberg che però allunga in Coppa del Mondo.